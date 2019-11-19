متظاهرو الناصرية يمنعون موظفي شركة نفط ذي قار من الدخول اليها.. والأخيرة تغلق أبوابها

2019/11/19 | 11:40

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين في المحافظة منعوا موظفي شركة نفط ذي قار من الدخول اليها، من أجل تنفيذ الاضراب العام.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المهندسين المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار، قاموا بمنع الموظفين من الدخول إلى الشركة، من أجل تطبيق الاضراب العام".

وأضاف أن "شركة نفط ذي قار قامت بغلق أبوابها كافة، بعد منع موظفيها من الدخول وممارسة عملهم".

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019) بتوقف عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير، بعد غلق الطرق المؤدية للمدينة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير، الواقع في ناحية الزبير

بغداد اليوم- ديالى

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) تظاهرات طلابية في 4 مدن داخل محافظة ديالى.

وقال مصدر بشرطة الحافظة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات طلابية سلمية جابت مدن بعقوبة والخالص وبلدروز وبني سعد وهي ترفع ا

بغداد اليوم- البصرة

أعلن معتصمون في فلكة البحرية قرب بناية الحكومة المحلية، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، تنظيف وإصلاح نافورة البحرية بعد ان تمكنوا قبل ثلاثة ايام من إصلاح نافورة السفينة.

وقال المعتصمون في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الم

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