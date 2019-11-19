شاهد.. متظاهرو لبنان يحاصرون مبنى مجلس النواب

2019/11/19 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاصر متظاهرو لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، مبنى مجلس النواب وخرج اللبنانيون مجدداً الى الشوارع يوم الأحد الماضي مع دخول حراكهم شهره الثاني، بينما لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها من دون أي بوادر لحل قريب بعد سحب اسم وزير سابق من التداول لتشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الشارع وتبادل القوى السياسية الاتهامات بالتعطيل.ويشهد لبنان […]

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