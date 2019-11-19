2019/11/19 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقر الذهب، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي تأثر فيه الإقبال على المخاطرة سلبا بفعل شكوك بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ولم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1471.90 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.07 بالمئة إلى 1472.90 دولار للأونصة.

وتباين أداء الأسهم الآسيوية، إذ يفتقد المستثمرون دافعا للتداول انتظارا لأنباء أوضح بشأن التقدم المحرز في مفاوضات التجارة.

وقبع الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين، ويتابع المتعاملون في السوق أيضا عن كثب الاضطرابات في هونغ كونغ، ويُعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة خلال أوقات الضبابية الاقتصادية أو السياسية.

وتتجه الأنظار حاليا لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية والمقرر نشره الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.12 دولار للأونصة، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1732.93 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 898.10 دولار للأونصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب مستقرة مع استمرار الشكوك بشأن اتفاق تجارة أميركي صيني) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب مستقرة مع استمرار الشكوك بشأن اتفاق تجارة أميركي صيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).