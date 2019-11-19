كاظم حبيب - عادل عبد المهدي الفاشوش ابو ريش المنفوش

2019/11/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب المظاهرات والاعتصامات والاقتراب من العصيان المدني تعم البلاد.فالإضرابات تتسع لتشمل فئات اجتماعية جديدة وتنظم إليها مهناً جديدة، إضافة إلى شمولها الطلبة والمعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية.الإضرابات والمظاهرات والتجمعات والتعبير عن الرأي حقوق مشروعة يضمنها الدستور بالمادة 38 الواضحة والصريحة، وهي التي تسقط أية قوانين صادرة قبل ذاك تتضمن ت......

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