2019/11/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية للشؤون السياسية "عباس عراقجي" انه في حال عدم تحقيق المصالح الايرانية التي ينص عليها الاتفاق النووي، سنواصل مسارنا باتجاه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس عراقجي: سنواصل تقليص التعهدات النوویة ما لم تتحقق مصالحنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس عراقجي: سنواصل تقليص التعهدات النوویة ما لم تتحقق مصالحنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).