اجرام بغداد تعلن القبض على متهم اعترف بسرقة 100 ألف دولار من منزل في بغداد

2019/11/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، إلقاء القبض على متهم اعترف بقيامه بسرقة 100 ألف دولار من منزل في منطقة البياع جنوب غربي

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