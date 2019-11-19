2019/11/19 | 11:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد
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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، إلقاء القبض على متهم اعترف بقيامه بسرقة 100 ألف دولار من منزل في منطقة البياع جنوب غربي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام بغداد تعلن القبض على متهم اعترف بسرقة 100 ألف دولار من منزل في بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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