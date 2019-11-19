توقف لتصدير النفط جنوبي العراق اثر احتجاج تسبب باغلاق طرق

2019/11/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقف عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير الواقع في ناحية خور الزبير غربي البصرة بعد اغلاق الطرق المؤدية للميناء من قبل المتظاهرين.وكان محتجون اغلقوا امس الاثنين مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله مما أدي لتراجع العمليات بنسبة 50 بالمئة.وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر تشرين الثاني مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر تشرين الثاني.يستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.قُتل أكثر 300 شخص منذ بدء احتجاجات ضخمة في بغداد وجنوب العراق أوائل أكتوبر تشرين الأول، هي الأضخم منذ سقوط صدام حسين في 2003.ويطالب المحتجون بالإطاحة بطبقة سياسية يعتبرونها فاسدة وأسيرة مصالح خارجية.ولجأ المحتجون إلى أساليب العصيان المدني مثل الإضرابات وعرقلة حركة المرور وغلق الموانئ والمنشآت النفطية.

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