القضاء يصدر حكمًا بحبس رجل المرور الذي أطلق العيارات على المتظاهرين في شارع السعدون ببغداد

2019/11/19 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة، حكماً على المتهم الذي أطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة جنايات الرصافة قضت حكماً بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد”.[…]

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