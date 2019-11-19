الاولمبي يختتم مشاركته في بطولة دبي الدولية اليوم بمواجهة الاردن

2019/11/19 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخبنا الأولمبي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء امام شقيقه الأردني على ملعب شباب ذياب عوانه بمقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من النسخة الثالثة في بطولة دبي الدولية الودية بمشاركة منتخبات السعودية وسوريا والأردن وأوزبكستان والبحرين والإمارات .

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