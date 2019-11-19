الحديثي لواع: رئيس الوزراء سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية

2019/11/19 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي ،اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية.

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