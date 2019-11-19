مكتب رئيس الوزراء يسلم الدفاع قائمة جديدة بـ 100 اسم لتعيينهم في الوزارة

2019/11/19 | 12:42

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بغداد اليوم-بغداد

سلم مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019) لوزارة الدفاع قائمة جديدة بـ 100 اسم لتعيينهم فيها.

وذكر بيان موجز، أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه سلم "وزارة الدفاع القائمة الثامنة عشرة والتي تضم مئة خريج باختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك المدني".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابع لوزارة النقل، الأحد (17 تشرين الثاني 2019)، عن حالة الطقس للأحد والاثنين والثلاثاء في عموم العراق.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس اليوم الأحد للمنطقة ال

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، مقتل قياديين اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير وكرهم وضبط مواد موجودة بداخله في محافظة كركوك.





وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قو

دعت وزارة الدفاع، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، خريجي الجامعات العراقية من حملة الشهادات الهندسية الذين وردت اسماؤهم بكتب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مراجعتها.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأخيرة وجهت دعوة الى خر

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