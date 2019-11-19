بالفيديو.. متظاهرون يرفضون وثيقة القوى السياسية

2019/11/19 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هتف عدد من المتظاهرين، ضد الوثيقة التي وقعتها القوى السياسية، ليل أمس الاثنين في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بحضور 12 طرفًا سياسًا من بينهم ائتلاف النصر والفتح والحزبين الكرديين والتي نصت بالدرجة الأساس على منح الحكومة والبرلمان مهلة 45 يومًا لإجراء الإصلاحات.

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