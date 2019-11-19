صادرات السلع الايرانية للعراق والامارات تلامس الـ8 مليارات دولار

2019/11/19 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفادت بيانات مصلحة الجمارك الإيرانية، الثلاثاء، بأن صادرات السلع غير النفطية للامارات والعراق لامست 8 مليارات دولار في 7 شهور، فترة 21 مارس/آذار حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2019.

وأوضحت بيانات الجمارك أن العراق جاء كثاني أكبر المستوردين للسلع الايرانية في الفترة المذكورة بـ 5.173 مليار دولار وباستحواذ 21.2 بالمئة من الاجمالي التصديري، فيما حلت الامارات ثالثا بحصة 11.4 بالمئة و2.784 مليار دولار، علما أن الصين تصدرت القائمة بـ 6.1 مليار دولار ونسبة 24.9 بالمئة.

وتبوأت تركيا المركز الرابع في القائمة بـ 2.672 مليار دولار ونسبة 10.95 بالمئة، وافغانستان خامسا بـ 1.283 مليار دولار و5.26 بالمئة.

يشار الى أن اجمالي صادرات ايران من السلع في الشهور السبعة بلغت 24.407 مليار دولار بانخفاض سعري 11.3 بالمئة وزيادة كمّية 17.07 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.

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