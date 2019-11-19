2019/11/19 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اهتمت الصحف اليوم بتصريحات وزير الخارجبة الأمريكي مايك بومبيو حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.



صحيفة هاأرتس اليسارية اعتبرتا هه التصريحات لن تغير القانون الدولي ولن تغير الوقائع على الأرض، فيما أشادت صحف إسرائيلية أخرى بالإعلان معتبرة أياه تحولا تاريخيا في السياسة الأمريكية.



الوثائق الإيرانية المسربة في صحيفة نيويورك تايمز وموقع ذي إنترست كانت كذلك موضوع تعليق صحف أمريكية وعراقية.



سلطات بكين تزيد ضغطها على المحتجين في هونغ كونغ ويخلد العالم اليوم العالمي لدورات المياه، وفي المغرب تستعد الأمم المتحدة لإطلاق حملة للتوعية بخطورة العنف ضد النساء.





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