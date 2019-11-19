النفط تنفي تضرر العراق لأي خسائر بسبب التظاهرات

2019/11/19 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عدم تكبد العراق أي خسائر جراء الاحتجاجات الشعبية التي تضرب البلاد منذ مطلع تشرين الأول الماضي وذلك بعد قطع المتظاهرين لطرق مؤدية الى مواقع وحقول نفطية.

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