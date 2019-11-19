نريد وطن..من أضاع الوطن؟!

2019/11/19 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان

عندما كنا حفاة ندخل مدارسنا ، والبرد ينقر الأطراف ، والجوع ذئب كاسر ، والقمل والبرغوث يدبي بين جلودنا ، ودشاديش البازة مرقطة

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