2019/11/19 | 12:56

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العربي لكرة القدم يحدد يوم 25 من الشهر الجاري موعداً لاقامة مباراة الشرطة ونواذيبو الموريتاني في العاصمة القطرية الدوحة ضمن اياب دور الـ16) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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