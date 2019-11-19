أيها العراقيون القشامر.. إمهلونا خمسة وأربعون يوما.. أياد السماوي

2019/11/19 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: أياد السماوي إثنى عشر تحالفا فاسدا اجتمعوا مساء أمس في منزل عمار الحكيم ..ملّخص ما جاء في هذا الاجتماع اللا مبارك في المنزل اللا مبارك يتلّخص بهذه الجملة ( أيها العراقيون القشامر ..إمهلونا خمسة وأربعون يوما لترتيب أوضاعنا وحمل ما نستطيع حمله من أموالكم التي سرقناها منكم لنرحل بعدها بعيدا عنكم ) […]

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