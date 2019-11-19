متحدث باسم الحكومة العراقية يعلن عن اهم فقرات تعديل قانون التقاعد الموحد

2019/11/19 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، عن اهم فقرات مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد، فيما اكد ان القانون في مرحلة التشريع.وقال الحديثي في تصريح له اليوم الثلاثاء، “ادناه اهم فقرات تعديل قانون التقاعد الموحد الذي سبق لمجلس الوزراء ان ارسله لمجلس النواب، وهو الان في مرحلة التشريع”.وادناه ...

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