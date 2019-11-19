التخطيط تصادق على صرف نحو 43 مليار دينار للمثنى وديالى

2019/11/19 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، مصادقته على إطلاق صرف 42,9 لمحافظتي المثنى وديالى ضمن برنامج تنمية الأقاليم بعد استكمال المحافظتين لشروط الإدراج.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “الدليمي صادق على إطلاق صرف مبلغ أربعون مليار وستمائة مليون دينار لمحافظة ديالى، لتبديل وتجهيز وانشاء ...

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