مكتب رئيس الوزراء يسلم وزارة الدفاع القائمة 18 والتي تضم 100 خريج بإختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك المدني

2019/11/19 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس سلم مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، وزارة الدفاع القائمة 18 والتي تضم 100 خريج بإختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك المدني

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