هيئة النزاهة: صدور أمري استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق

2019/11/19 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمري استقدامٍ جديدين بحقِّ رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقيِّ، مبينة وجود مخالفات في العقد المبرم بين إدارة المطار مع إحدى شركات التجارة والمقاولات الخاص بتجهيز معدات تخصصية لقسم العمليات الأرضية في المطار.

وأضافت، أن أمر الاستقدام الثاني جاء على خلفية ضبط حالات تلاعب في اربعة وخمسين وصلاً في قسم الصيانة بالمطار، موضحة أن الفريق المؤلف من قبل الهيئة الخاص بتدقيق أعمال ومشاريع المطار تمكن من ضبط حالات تلاعب في الوصولات التي لا يحمل أغلبها توقيع واسم وختم الجهة المجهزة.

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