جبهة الإنقاذ: النجيفي لم يحضر ’’اجتماع الحكيم’’ يوم أمس وصورة توقيع المقررات قديمة

2019/11/19 | 13:13

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بغداد اليوم-بغداد

قالت جبهة الإنقاذ والتنمية، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، إن رئيس الجهة أسامة النجيفي لم يحضر اج...





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