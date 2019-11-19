قطار الثورة يصل إلى طهران

2019/11/19 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي لم يتبلور حجم الغباء الذي حمله الخميني وخلفه لوريثه علي خامنئي وبقية مستشاريه المكابرين المغفلين كما ظهر أمس، وقبل أمس، في سلسلة الانتفاضات الشعبية الهاتفة بسقوطهم في مدن...أكمل القراءة ←

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