2019/11/19 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة العمل في البصرة تطالب بزيادة عدد القروض لشمول 700 مستفيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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