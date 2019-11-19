مسؤولون: المحتجون يغلقون مدخل ميناء خور الزبير

2019/11/19 | 13:20

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن مسؤولين بميناء خور الزبير للسلع الأولية، الثلاثاء، قولهم إن المحتجين أغلقوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الشاحنات من الدخول.

وخور الزبير هو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عمليات تصدير مكثفات الغاز قد تأثرت.

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