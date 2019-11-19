2019/11/19 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة الكهرباء، أنها اتخذت عدة إجراءات استفاد منها اكثر من ٥٧ الف شخص من خلال توظيفهم على الملاك الدائم والعقد والاجر اليومي.





وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى، إن وزارة الكهرباء حولت ٣٣٤٠٣ شخص من أصحاب العقود إلى الملاك الدائم، مبينا أن ٨٧٠٠ شخص تم تحويلهم من الأجور إلى العقود.





وأكد أن دوائر وزارة الكهرباء استقطبت ١٥٨٠٠ شخص يعملون باجور يومية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن توظيف ٥٧ الف شخص) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن توظيف ٥٧ الف شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).