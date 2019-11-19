2019/11/19 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاضل رشاد لم يكن مخفيا للشعب العراقي بجميع طبقاته الاجتماعية والاعمار، ان الطبقة الحاكمة هم مجموعة عملاء لدول شتى واكثرهم رجال عاشوا ونشأوا وتدربوا منذ اواخر السبعينيات والثمانيات من القرن...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادات العراق (جواسيس)) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادات العراق (جواسيس)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).