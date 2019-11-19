الإرهاب المقدس صناعة إيرانية

2019/11/19 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نضال صابر العراقي كل دول العالم المتحضرة لديها جيوش وطنية مهمتها الدفاع عن الوطن في حالة التعرض لاعتداء خارجي وهذا معروف دوليا والتاريخ يحدثنا عن ذلك وحتى في الوقت القريب...أكمل القراءة ←

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