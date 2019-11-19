النزاهة تصدر أمر إستقدام بحق وزير الثقافة عبدالأمير الحمداني

2019/11/19 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قاركشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر إستقدام بحق وزير الثقافة عبدالامير الحمداني على خلفية قضايا تتعلق بالاثار.

وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، إن “أمر الأستقدام صدر قبل قليل بشأن تجاوز الوزيرعبدالامير الحمداني على نهر دجلة بتشييده مزرعة خاصة، في محافظة ذي قار”.

وأضاف المصدر، أن “الحمداني سيتم إبلاغه خلال الأيام المقبلة بشأن أمر الإستقدام للتحقيق معه”.

وكانت هيئة النزاهة قد اصدرت أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري وعدد من المسؤولين في المحافظة قبل عدة أيام”.

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