ساوثجيت: بطولة أوروبا 2020 قد تحدد مستقبلي

2019/11/19 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إن أداء منتخب بلاده في بطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل من المرجح أن يحدد إذا ما كان سيبقى في منصبه حتى كأس العالم 2022.

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