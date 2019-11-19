تيتي: ميسي لا يقارن بأسطورة البرازيل

2019/11/19 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث أدينور باتشي "تيتي"، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، ومقارنته بأسطورة السامبا.

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