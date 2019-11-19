الكمارك الإيرانية تكشف عن مبالغ صادرات السلع غير النفطية للامارات والعراق

2019/11/19 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات مصلحة الجمارك الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن صادرات السلع غير النفطية للامارات والعراق لامست 8 مليارات دولار في 7 شهور، فترة 21 مارس/آذار حتى

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