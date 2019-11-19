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مراسل "العهد نيوز": مجلس نينوى يوافق على استقالة المرعيد/ موسع


مراسل
2019/11/19 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

العهد نيوز - نينوى 

وافق مجلس محافظة نينوى خلال جلسته الاعتيادية على قبول استقالة المحافظ منصور المرعيد.

وقال مراسل العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء،  ان  المجلس وافق على

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