2019/11/19 | 13:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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العهد نيوز - نينوى
وافق مجلس محافظة نينوى خلال جلسته الاعتيادية على قبول استقالة المحافظ منصور المرعيد.
وقال مراسل العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء، ان المجلس وافق على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل "العهد نيوز": مجلس نينوى يوافق على استقالة المرعيد/ موسع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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