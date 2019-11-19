2019/11/19 | 13:25

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العهد نيوز - نينوى

وافق مجلس محافظة نينوى خلال جلسته الاعتيادية على قبول استقالة المحافظ منصور المرعيد.

وقال مراسل العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء، ان المجلس وافق على

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