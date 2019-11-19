نائب عن نينوى يطالب مجلس المحافظة باختيار الفريق نجم الجبوري محافظًا

2019/11/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، اليوم الاثنين، مجلس محافظة نينوى باختيار الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظًا إلى نينوى بعد إقالة المحافظ منصور المرعيد.وقال الجبوري، في تغريدة له، “أطالب مجلس محافظة نينوى بأختيارالفريق المتقاعد نجم الجبوري، محافظًا إلى نينوى، بعد تصويته على إقالة المحافظ منصور المرعيد”.وكانت وسائل إعلام محلية، قد تداولت في […]

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