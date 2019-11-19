​ أسهم أوروبا ترتفع في تعاملات حذرة

2019/11/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد ظهور مؤشرات على تأجيل لفرض مزيد من العقوبات الأمريكية على هواوي الصينية، وذلك بالرغم من أن التعاملات تجرى داخل نطاق محدد في ظل ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة

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