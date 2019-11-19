عقوبات اقتصادية أمريكية قادمة على العراق لا محالة

2019/11/19 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي ليس اعتباطا أو عبثا أن تنشر صحيفة نيويورك تايمز وموقع إنترسيبت الأمريكي وثائق للاستخبارات الإيرانية تظهر وجود علاقة خاصة بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالحرس الثوري الإيراني...أكمل القراءة ←

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