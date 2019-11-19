رئيس مجلس القضاء يبحث مع سفير المملكة المتحدة التعاون بين البلدين

2019/11/19 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم الثلاثاء،مع سفير المملكة المتحدة الجديد ستيفن هيكي التعاون بين البلدين في دعم تطبيق القانون.

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