2019/11/19 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تعلن اطلاق راتب المعين المتفرغ لـ ١٦ الف مستفيد من المتقدمين عام ٢٠١٩

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تعلن اطلاق راتب المعين المتفرغ لـ ١٦ الف مستفيد من المتقدمين عام ٢٠١٩ وكالة خطوة برس.

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