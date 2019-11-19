النزاهة :صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة ومسؤولين في ذي قار

2019/11/19 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة النزاهة صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في محافظة ذي قار.

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