الرئيس روحاني: خفض بعض الالتزامات كان في إطار الاتفاق النووي

2019/11/19 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران والسويد حافظتا دائما على علاقات طيبة وودية، معربا عن أمله في أن تثمر جهود البلدين عن تعزيز العلاقات

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