شاهد عِيان يروي قصصًا مأساوية عن حالة جرحى التظاهرات في مستشفيات بغداد: 6 الاف معاق ولا يملكون المال

2019/11/19 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت سيدة عراقية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قصص مأساوية عن حالة جرحى التظاهرات في مستشفيات الكندي والواسطي ببغداد، مناشدة من لديه الامكانية على مساعدتهم في توفير الغذاء والمال.نص الرسالة: أخوان اكو شي غافلين عليه رحت لمستشفى الكندي والواسطي زيارة الجرحى الوضع كارثي و مأساوي و حالتهم صعبة ، احد الاطباء قال […]

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