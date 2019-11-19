النزاهة: صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في ذي قار على خلفية استغلال محرمات نهر الفرات

2019/11/19 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، امر استقدام بحق وزير الثقافة الحالي ومسؤولين في محافظة ذي قار على خلفية استغلال محرمات نهر الفرات.

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