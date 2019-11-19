مجهولون يسرقون رواتب 15 موظفاً حكومياً في كركوك

2019/11/19 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول مراسل كوردستان 24 إن قوات الأمن فتحت تحقيقاً في الحادث وبدأت بحملة لملاحقة المنفذين – صورة لكوردستان 24

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