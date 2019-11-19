انهاء بث قناة كردية في العراق وتسريح موظفيها بالكامل قريبا

2019/11/19 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتوقف بث قناة "وار تي في" الفضائية الكردية في منطقة كردستان مطلع الشهر المقبل.

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