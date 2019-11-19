عبد السلام أديب - صعود الدولة وأفولها التاريخي

2019/11/19 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_أديب 1 -ليست الدولة بالمطلق منتوج إنساني واجتماعي طبيعي، بل هي نتاج علاقات طبقية غير طبيعية من اجل المحافظة على استدامة هذه العلاقات الطبقية واستدامة الفوائد الناجمة عنها من عوائد استغلال الطبقات المحكومة.فقد نشأت الدولة في لحظة معينة عند انقسام الجماعات الشيوعية البدائية المتضامنة الى طبقات متصارعة، من اجل الهيمنة على بعضهم البعض واستغلال القوى المنتصرة للقوى المنهزمة.ثم ما حدث نتيجة لذلك من اغتراب ......

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