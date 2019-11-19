قيادي بسائرون يكشف فئات المسؤولين المشمولين بـ ’’إلغاء الامتيازات’’ ويؤكد مضي البرلمان بتشريع القانون

2019/11/19 | 14:15

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بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، النائب برهان المعموري، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، عن ...





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