كوشنير: من الصعب الحديث الآن عن الأمان وتحسين نظام الحكم

2019/11/19 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، برنارد كوشنير، أن من الصعب الحديث الآن عن الأمان، وتحسين نظام الحكم، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وقال كوشنير، انه منذ عام ألف وتسعمئة واربعة وسبعين وعمله يتمحور حول العراق والمنطقة، وفي ذلك الوقت كان العراق في حالة حرب، وكان هناك حديث حول السلام، واستدرك قائلاً، إلا أنه وسط هذه الأزمة، لم يستطع احد إيجاد الحل، مردفا بالقول إن إقليم كردستان استطاع أن يحقق نصراً كبيراً، لكن كرد تركيا، وكرد سوريا، والكرد في الإقليم ليسوا موحدين في رؤاهم، ويجب أن يكون للكرد في الأجزاء الأخرى، علاقات قوية مع بعضهم.

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