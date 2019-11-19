2019/11/19 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-البصرة

شهد كازينو لبنان في محافظة البصرة، عودة التجاوزات التجارية التي ازالتها السلطات المحلية في وقت سابق.

وقال مواطنين في محافظة البصرة لـ"العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء،

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