2019/11/19 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مجلس نينوى يصوت على اقاله المحافظ منصور المرعيد بحضور 22 عضو من اصل 39 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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